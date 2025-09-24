В Целинском районе на пожаре погибла 80-летняя пенсионерка
В селе Средний Егорлык Целинского района на пожаре погибла 80-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
Из-за короткого замыкания загорелась веранда частного дома на ул. Советской. Прибывшие пожарные спасатели МЧС вынесли из горящего дома надышавшуюся дымом 80-летнюю хозяйку.
Женщину передали медикам. Пострадавшая скончалась больнице.
Огонь на 20 кв.м. ликвидировали пять специалистов на двух автоцистернах.