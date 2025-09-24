Ростовская область планирует нарастить турпоток на 19,5% к 2030 году

Ростовская область к 2030 году планирует увеличить туристический потенциал на 19,5%. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов.

Фото: Василий Дерюгин

По его словам, в настоящее время в области функционируют 650 средств размещения, которые предоставляют более 42 тыс. мест для одновременного размещения туристов. Номерной фонд составляет свыше 17 тыс. номеров.

«Вся создаваемая инфраструктура должна отвечать самым высоким стандартам комфорта, доступности и безопасности»,— отметил министр.

Особое внимание власти уделяют развитию автотуризма, включая обустройство приоритетного автомаршрута «По дороге на юг». На эти цели в 2025 году предусмотрено 60 млн руб.

«Мы ищем, создаем и продвигаем новые точки притяжения туристов — пляжи, парки, музеи и другие яркие пространства. Расширяем линейку маршрутов по региону вместе с туроператорами»,— подчеркнул Павлов.

По данным министра, сейчас лидерами продаж туроператоров являются национальные туристические маршруты «Стартап Петра Первого» и «Большой Казачий круг».

Одной из стратегических задач региона является реализация кластерного подхода к развитию туристического потенциала.

Валентина Любашенко