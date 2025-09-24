Суд продлил срок задержания руководителю «дочки» «Облкоммунэнерго» Носкову

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил срок задержания для и. о. генерального директора АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК) Артема Носкова, сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Напомним, ОТСК является дочерней компанией «Облкоммунэнерго», владельцами которой называют Алексея Боброва и Артема Бикова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, Носков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Срок задержания продлен на 72 часа для предоставления следователю доказательств обоснования избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, постановление суда обжалованию не подлежит.

О задержании Артема Носкова, а также бывшего руководителя ОТСК Антона Боликова, совладельца «Облкоммунэнерго» и крупного бизнесмена Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных стало известно накануне. Сообщалось, что по местам жительства и работы прошли обыски.

Артем Путилов, Мария Игнатова