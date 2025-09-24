Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В акватории Черного моря обнаружили безэкипажные катера

Безэкипажные катера (БЭК) обнаружены в акватории Черного моря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Фото: пресс-служба ФТ Сириус

«Убедительная просьба жителям и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 16 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, Крымом и другими регионами России.

Кроме того, в Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА. В результате удара по центру города погибли два и пострадали три человека.

Алина Зорина

