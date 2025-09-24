Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Уровень заболеваемости ОРВИ на Дону увеличился за неделю на 23%

За минувшую неделю, с 15 по 21 сентября, уровень заболеваемости ОРВИ в Ростовской области увеличился на 23%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Точных данных о количестве новых пациентов с ОРВИ пока нет, однако к 21 сентября эпидемиологический порог находился в пределах нормы.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии (риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус).

Мария Хоперская

