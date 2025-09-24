С «Обь-Иртышского речного пароходства» хотят взыскать более 1,5 млрд рублей

В Арбитражный суд Тюменской области поступил иск о взыскании более 1,5 млрд руб. с ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». Деньги полагаются в качестве возмещения ущерба, причиненного обществом реке Енисей. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Иск подало Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Согласно обращению, в июне буксир-толкач компании получил повреждения во время прохождения речных порогов в Казачинском районе. В результате судно село на мель, а из топливного бака произошел разлив дизеля.

После исследования проб воды выяснилось, что в Енисее превышена концентрация нефтепродуктов. Ущерб от происшествия оценили в 1,53 млрд руб. Суд примет решение о принятии иска в течение пяти рабочих дней.

Как сообщал глава Казачинского района Юрий Озерских, в результате аварии теплохода в воду попало 30 т топлива. Еще один выброс нефтепродуктов произошел при подъеме затонувшего судна. В июле замглавы минэкологии Красноярского края Юлия Гуменюк сообщила, что вред экологии составил 1,2 млрд руб.

Никита Черненко