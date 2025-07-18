В 1,2 млрд руб. оценили ущерб от разлива топлива на реке Енисей

Министерство экологии Красноярского края завершило проверку по факту аварии на теплоходе Обь-Иртышского речного пароходства, приведшей к разливу дизеля в реку Енисей. Заместитель главы ведомства Юлия Гуменюк сообщила, что общий экологический вред составил 1,2 млрд руб.

«По результатам проверки установлено, что в реку Енисей вылилось 79,3 тонн дизельного топлива. <...> Дополнительно нами оценен вред, причиненный реке Енисей. Мы его оценили в 1,2 млрд руб.», — написала госпожа Гуменюк в Telegram-канале.

Она потребовала от Обь-Иртышского речного пароходства возместить ущерб добровольно в течение 30 дней. В случае отказа, министерство обратится в суд. Также в отношении организации составят административные протоколы за нарушение природного законодательства.

8 июня в Казачинском районе Красноярского края теплоход получил пробоину на Енисее. В результате произошел разлив дизтоплива, в районе ввели межмуниципальный режим ЧС.