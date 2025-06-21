В Енисей попали нефтепродукты при подъеме затонувшего судна в Красноярском крае

При подготовке к подъему затонувшего на Казачинском пороге судна произошел новый выброс нефтепродуктов в акваторию реки Енисей. Об этом сообщил в Telegram глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских

Объем выброса неизвестен. С вечера 20 июня и всю сегодняшнюю ночь спасатели сдерживают распространение нефтяного пятна с помощью боновых заграждений, уточнил господин Озерских. Также акваторию обрабатывают жидким и сухим сорбентом.

До получения заключения Роспироднадзора жителям прибрежных населенных пунктов района рекомендовано воздержаться от использования воды из Енисея для бытовых, хозяйственных и питьевых нужд, отметил глава района.

8 июня теплоход, буксирующий две баржи, столкнулся с подводным препятствием на участке Казачинских порогов и получил пробоину. Судно частично затонуло, и дизельное топливо начало вытекать в реку. 12 июня в Красноярском крае из-за разлива топлива ввели межмуниципальный режим ЧС. Вчера на месте аварии завершили локализацию разлива топлива.