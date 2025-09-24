Посол РФ: Ватикан содействовал возвращению вывезенных из Курской области россиян

Ватикан содействовал возвращению мирных жителей, вывезенных с территории Курской области, заявил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский. Он уточнил, что посредническую миссию осуществлял председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи.

Господин Солтановский в интервью ТАСС рассказал, что Россия взаимодействует с Ватиканом по «острым гуманитарным вопросам». В их числе — проблемы военнопленных, гражданских лиц и священников в условиях военного конфликта. При этом посол сказал, что посредничество Ватикана в переговорах Москвы и Киева не востребовано.

В июле уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила папе римскому Льву XIV письмо с просьбой посодействовать в возвращении российских граждан из Украины. Аналогичные запросы были направлены верховному комиссару ООН и генсеку ОБСЕ. По словам омбудсмена, представители Ватикана, ООН и ОБСЕ пообещали ей обсудить эту тему с украинской стороной.

Папа римский Лев XIV призывал к урегулированию конфликта на Украине. Он также говорил о готовности Ватикана принять на своей территории переговоры Москвы и Киева.