Москалькова попросила папу римского посодействовать в возвращении россиян с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила папе римскому Льву XIV письмо с просьбой посодействовать в возвращении российских граждан с территории Украины. Аналогичные запросы она направила верховному комиссару ООН и генсеку ОБСЕ.

«Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам и нравственности»,— рассказала госпожа Москалькова журналистам (цитата по ТАСС).

В разговоре с «РИА Новости» омбудсмен заявила, что представители Ватикана, ООН и ОБСЕ пообещали ей обсудить с украинской стороной возвращение жителей Курской области из Сумской области Украины. «Они мне все отзвонились, сказали, что будем с Зеленским разговаривать. Все сообщили, что приняли обращение, со своей стороны будут стараться»,— сказала она.

24 июня госпожа Москалькова сообщала, что всего в Россию удалось вернуть 132 жителя Курской области. Часть из них — в рамках переговорного процесса в Стамбуле. На территории Украины находятся еще 30 жителей региона, некоторые из них содержатся в СИЗО в качестве военнопленных.

Полина Мотызлевская