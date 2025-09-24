Посол РФ: посредничество Ватикана в переговорах Москвы и Киева не востребовано

Россия ценит стремление папы римского Льва XIV к урегулированию украинского кризиса, заявил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский. При этом, по его словам, посредничество Ватикана в переговорах «не очень востребовано» с учетом прямых контактов России и Украины.

«Затруднительно и использовать Ватикан как площадку для переговоров. Есть ряд логистических трудностей»,— сказал дипломат в интервью ТАСС. О каких трудностях идет речь, он не уточнил.

Господин Солтановский сказал, что Ватикан остается каналом для обмена гуманитарной информацией. Взаимодействие с ним идет по таким вопросам, как проблемы военнопленных, гражданских лиц и священников. В частности, Ватикан помог с возвращением мирных жителей, вывезенных из Курской области, а также с возвращением вывезенных из зон военных действий на Украине детей, добавил посол.

В конце августа в офисе украинского президента назвали Ватикан, Женеву, Стамбул и Саудовскую Аравию в качестве возможных мест для проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Господин Путин предложил ему встретиться в Москве. Господин Зеленский расценил это как знак неготовности российской стороны ко встрече. Кремль считает многие предложенные Киевом варианты неприемлемыми.