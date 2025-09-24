Осенние бронирования в Краснодарском крае выросли на 11%

Бронирования на осенний отдых в Краснодарском крае увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса Travelline, сообщает российский союз туриндустрии.

По всей России наблюдается восстановление туристического спроса после окончания летнего сезона. Общий прирост бронирований достиг 13% против 2% в начале сентября. Особенно активно туристы бронируют поездки на школьные каникулы с 27 октября — рост составил 48%.

Кубань занимает второе место по популярности среди российских направлений с долей 14% от всех бронирований. Лидирует Москва и область с показателем 26%, третье место у Санкт-Петербурга — 14,1%.

Ситуация в регионах Краснодарского края складывается по-разному. Азовское побережье демонстрирует падение спроса более чем на 30%. В то же время Адлер, Сочи и Сириус показывают рост 12–16%, а Анапа, Геленджик и Дивноморское — до 20%.

Стоимость размещения в крае осталась на прошлогоднем уровне. Наибольший рост бронирований зафиксирован в Архангельской, Калужской, Тамбовской областях, Бурятии, Хабаровском крае и Ямало-Ненецком округе — более 20%.

Нурий Бзасежев