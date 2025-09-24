Песков о завалах в отношениях с США, влиянии Зеленского на Трампа и ухудшении для Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что «Россия — бумажный тигр». Также господин Песков рассказал о том, что мешает отношениям России и США выйти из застоя. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об отношениях с США

Налаживание отношений с США, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы.

Завалы в наших отношениях, действительно очень серьезные, и они мешают идти вперед.

Администрация в Вашингтоне сейчас в целом бизнес-ориентированная. Она понимает выгоду от возможного двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Россией.

О словах Трампа

Заявления Трампа про «бумажного тигра» были сделаны после общения с Зеленским и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский.

Тезис, что Украина может что-то отвоевать обратно,— это ошибочный тезис, на наш взгляд.

Лавров будет встречаться с Рубио, передаст ему реальную информацию.

Об Украине

Путин открыт для поисков мирного урегулирования. Киев, между тем, сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию.

С каждым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции Украины на поле боя ухудшаются и продолжат ухудшаться.

Прямых заявлений Трампа об отказе от курса на разрешение конфликта на Украине в Кремле не слышали.

Об экономике России

Экономика РФ направлена на потребности вооруженных сил.

Россия выполняет и планирует на годы вперед выполнения социальных обязательств перед населением.

Несмотря на десятки тысяч незаконных санкций, экономика России сохраняет свою стабильность, предсказуемость и социальную ориентированность.

О якобы вторжении России в авиапространство НАТО