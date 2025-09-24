Песков о завалах в отношениях с США, влиянии Зеленского на Трампа и ухудшении для Киева
Песков прокомментировал заявления Трампа о «бумажном тигре»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что «Россия — бумажный тигр». Также господин Песков рассказал о том, что мешает отношениям России и США выйти из застоя. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об отношениях с США
- Налаживание отношений с США, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы.
- Завалы в наших отношениях, действительно очень серьезные, и они мешают идти вперед.
- Администрация в Вашингтоне сейчас в целом бизнес-ориентированная. Она понимает выгоду от возможного двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Россией.
О словах Трампа
- Заявления Трампа про «бумажного тигра» были сделаны после общения с Зеленским и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский.
- Тезис, что Украина может что-то отвоевать обратно,— это ошибочный тезис, на наш взгляд.
- Лавров будет встречаться с Рубио, передаст ему реальную информацию.
Об Украине
- Путин открыт для поисков мирного урегулирования. Киев, между тем, сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию.
- С каждым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции Украины на поле боя ухудшаются и продолжат ухудшаться.
- Прямых заявлений Трампа об отказе от курса на разрешение конфликта на Украине в Кремле не слышали.
Об экономике России
- Экономика РФ направлена на потребности вооруженных сил.
- Россия выполняет и планирует на годы вперед выполнения социальных обязательств перед населением.
- Несмотря на десятки тысяч незаконных санкций, экономика России сохраняет свою стабильность, предсказуемость и социальную ориентированность.
О якобы вторжении России в авиапространство НАТО
- Мы слышим такую экзальтированную истерику. Все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны.
- Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими и самым строгим образом их соблюдает.