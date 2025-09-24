Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков: переговорные позиции Украины будут только ухудшаться

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с каждым днем, когда украинская сторона отказывается от диалога, ее переговорные позиции будут только ухудшаться. По его словам, об этом свидетельствует «динамика на фронтах».

«Киевский режим, между тем, сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию. По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать»,— сказал представитель Кремля журналистам.

«Ситуация сейчас другая. Во-первых, у Украины сейчас позиции гораздо хуже. Ещё раз повторяю, они будут дальше только ухудшаться»,— отметил Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, напоминает ли Кремлю нынешняя ситуация вокруг конфликта события весны 2022 года. Тогда Россия и Украина почти согласовали Стамбульские соглашения для урегулирования конфликта, но позднее украинская сторона вышла из переговорного процесса. Москва считает, что это решение было принято под давлением Запада.

Лусине Баласян

