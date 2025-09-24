Песков: Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием Зеленского

Новые заявления президента США Дональда Трампа по российско-украинскому конфликту были сделаны после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и, вероятно, под влиянием его видения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел»,— сказал представитель Кремля журналистам. «То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать - это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис»,— подчеркнул он.

Накануне Дональд Трамп, прежде требовавший от Киева территориальных уступок, заявил, что Украина могла бы вернуть утерянные территории при помощи Евросоюза. Россию же он раскритиковал за «бесцельную» длительную войну и назвал страну «бумажным тигром». Эти заявления были сделаны после его короткой встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Лусине Баласян