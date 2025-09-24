Песков назвал ошибочным заявление о том, что Украина может «что-то отвоевать»

Россия считает ошибочным тезис, что Украина сможет обратно отвоевать что-либо, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, украинские власти, вероятно, хочет показать партнерам, «что они могут воевать».

«То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Накануне, после короткой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза Украина «способна бороться» и вернуть свою территорию «в первоначальном виде».

О смене позиции Трампа по Украине — в материале «Ъ» «''Плохая новость для Владимира Зеленского''».

Лусине Баласян