Песков: экономика России направлена на потребности вооруженных сил

Российская экономика направлена на удовлетворение всех потребностей вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента России Владимир Песков.

«Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию»,— сказал господин Песков на брифинге.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил на Генассамблее ООН, что российская экономика находится «в ужасном состоянии» и Россия «не выглядит хорошо спустя три с половиной года тяжелых сражений». При этом господин Трамп сравнил РФ с «бумажным тигром». По его словам, «настоящая военная держава могла бы выиграть (СВО.— "Ъ") менее чем за неделю».