В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

Фото: Саркис Айвазян

Введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов и поддержания надлежащего уровня авиационной безопасности.

Власти Новороссийска предупредили жителей о комбинированной атаке ВСУ на город. Ожидается атака с помощью БПЛА и безэкипажных катеров. В городе звучат сирены.

Екатерина Голубева

