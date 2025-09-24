В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.
Фото: Саркис Айвазян
Введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов и поддержания надлежащего уровня авиационной безопасности.
Власти Новороссийска предупредили жителей о комбинированной атаке ВСУ на город. Ожидается атака с помощью БПЛА и безэкипажных катеров. В городе звучат сирены.