В Новороссийске звучат сирены — объявлена угроза атаки БПЛА и БЭК

В Новороссийске прозвучал сигнал сирены «Внимание всем» — объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Полина Решетняк

Глава города рекомендовал жителям соблюдать меры безопасности: находясь дома, не приближаться к окнам, укрываться в помещениях без окон или комнатах, окна которых не выходят на сторону моря, таких как коридоры, ванные, туалеты или кладовые. Тем, кто находится на улице, советуют укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе, избегать открытых пространств около моря.

Екатерина Голубева