Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минувшей ночью БПЛА сбили над семью муниципалитетами Ростовской области

Ночью силами противовоздушной обороны над Ростовской областью была отражена очередная атака вражеских БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Беспилотники сбили в небе над Таганрогом, а также над Мясниковским, Миллеровским, Куйбышевским, Шолоховским, Тарасовским и Верхнедонским районами.

Не обошлось без последствий на земле. В станице Базковской Шолоховского района загорелся частный дом. Информация о пострадавших уточняется.

Мария Хоперская

Новости компаний Все