Минувшей ночью БПЛА сбили над семью муниципалитетами Ростовской области
Ночью силами противовоздушной обороны над Ростовской областью была отражена очередная атака вражеских БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Беспилотники сбили в небе над Таганрогом, а также над Мясниковским, Миллеровским, Куйбышевским, Шолоховским, Тарасовским и Верхнедонским районами.
Не обошлось без последствий на земле. В станице Базковской Шолоховского района загорелся частный дом. Информация о пострадавших уточняется.