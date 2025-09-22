Импорт рыбы и морепродуктов на Кубань за восемь месяцев вырос на 28%

В январе—августе 2025 года в Краснодарский край ввезли 9 тыс. т рыбы и морепродуктов. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, годом ранее показатель составил 7 тыс. т, рост — 28%. Основными поставщиками продукции стали Вьетнам, Турция, Чили, Тунис, Таиланд, Индия, Китай, Саудовская Аравия и Эквадор. В 2024 году импорт рыбы и морепродуктов в регион увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом.

Параллельно увеличивается и вылов в Азово-Черноморском бассейне. В январе—июле он составил 28,1 тыс. т, что на 44,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Более 12,6 тыс. т пришлось на хамсу, что на 3,4 тыс. т (35%) больше, чем годом ранее.

Анна Гречко