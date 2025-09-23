Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону появится государственное юридическое бюро до конца осени 2025 года

В Ростовской области будет создано Государственное юридическое бюро до конца осени 2025 года. О подписании соответствующего постановления сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Тelegram -канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Решение принято в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина по итогам совещания в правительстве страны»,– пояснил руководитель региона.

По словам господина Слюсаря, бюро будет оказывать дончанам бесплатную юридическую помощь, проводить информационные и просветительские кампании. Куратором нового учреждения назначат первого замгубернатора Ростовской области Александра Скокова.

Валентина Любашенко

