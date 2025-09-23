На Дону производство одежды выросло более чем на 40% в 2025 году

Согласно данным Ростовстата, производство одежды на Дону в январе-июле 2025 года выросло на 41% (индекс производства — 141,2%), а текстиля — сократилось на 2,9% (индекс производства — 97,1%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

В пресс-службе министерства промышленности и энергетики Ростовской области «Ъ-Ростов» уточнили, что за первые семь месяцев 2025 года предприятия швейной и текстильной отраслей промышленности Ростовской области отгрузили продукции собственного производства на 30,2 млрд руб., в том числе одежды — на 13 млрд руб. и текстильных изделий — на 17,2 млрд руб.

По данным ведомства, на предприятиях этих отраслей промышленности занято порядка 9 тыс. человек из 11 тыс., работающих в легкой промышленности региона. Среди ведущих производителей в ведомстве назвали АО «Элис Фэшн Рус», ООО «Сартория Уно», ООО «Ариадна -96», ОП АО «БТК Групп», ООО «ДНК РУС», ООО «Швейная Мануфактура», ООО ПКФ «Виринея».

«На Дону производят белье, термобелье, спортивную, пляжную, домашнюю и повседневную одежду, верхнюю одежду и головные уборы. Швейными предприятиями региона производится практически весь спектр специализированной одежды и вещевого имущества, направляемых, в том числе, военнослужащим в зону проведения СВО»,— рассказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в Ростовской области для промышленных предприятий предусмотрен ряд преференций, включая налоговые льготы, субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, а также возмещение затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям. «Эффективным механизмом поддержки являются льготные займы НО “Региональный фонд развития промышленности Ростовской области” по ставке от 1 до 5%»,— подчеркнули в пресс-службе министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

Маргарита Синкевич