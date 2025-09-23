Суд привлек супругу Дениса Штенгелова к делу об изъятии активов «КДВ»

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о привлечении Марии Коржиловой, супруги владельца группы компаний «КДВ» Дениса Штенгелова, к процессу по иску об обращении имущества семьи в доход государства, пишет ТАСС. В ходе заседания отметили, что госпожа Коржилова является совладельцем части активов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что на имущество семьи Штенгеловых наложен обеспечительный арест на сумму порядка 500 млрд руб. Под него подпали акции и доли в компаниях холдинга «КДВ», включая «Кондитерус ком» и еще 57 организаций, среди которых банк «Долинск», футбольные клубы «Кузбасс» (Кемерово) и «КДВ», а также движимое и недвижимое имущество. Членам семьи также временно ограничен выезд за пределы России.

Иск Генпрокуратуры предусматривает обращение в доход государства активов семьи Штенгеловых. В ведомстве утверждают, что Николай и Денис Штенгеловы использовали предприятия холдинга для финансирования украинских вооруженных формирований, признанных террористическими в РФ.

Группа компаний «КДВ» — один из крупнейших игроков на российском рынке кондитерских изделий и снеков. В ее состав входят 10 фабрик, расположенных в разных регионах России, таких как Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области. Они производят более 700 видов продукции под 40 торговыми марками, среди которых «Бабкины семечки», «Кириешки» и «Яшкино». Денис Штенгелов был также совладельцем кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где в результате пожара в марте 2018 года погибло 60 человек. Он входит в список российских миллиардеров по версии Forbes.

Мария Удовик