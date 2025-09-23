В Ростове максимальная аренда жилья превышает минимальную в 28 раз

Разница между стоимостью аренды самого дорогого и самого дешевого жилья в Ростове-на-Дону составляет 28,3 раза — от 12 тыс. руб. до 340 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводит «РБК Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером антирейтинга стала Москва с разницей в 129,3 раза между минимальной и максимальной стоимостью. Цены в столице варьируются от 29 тыс. руб. до 3,75 млн руб. в месяц. Наименьший ценовой диапазон зафиксирован в Омске, где самое дорогое жилье превышает стоимость самого дешевого лишь в 13,2 раза — от 12,5 до 165 тыс. руб.

Аналитики подсчитали, что по размаху арендных ставок в рейтинге российских городов-миллионников Ростов-на-Дону занял шестое место.

«За стоимость аренды самого дорогого жилья в городах-миллионниках можно снять минимум 13 самых бюджетных квартир. В Ростове-на-Дону на эти деньги одновременно можно арендовать 28 самых недорогих вариантов жилья в городе»,— приводятся в сообщении результаты аналитического исследования.

Валентина Любашенко