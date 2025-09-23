Оглашен приговор по делу жительницы Удмуртии Рогозиной о призывах к терроризму

Жительнице Удмуртии Евгений Рогозиной, обвиняемой в призывах к терроризму (ст. 205.2 УК) за оскорбительный комментарий о министре сельского хозяйства России Оксане Лут в контексте повышения цен на сливочное масло, вынесли приговор. Как передает корреспондент «Ъ-Урал», Центральный окружной военный суд (ЦОВС) в Екатеринбурге назначил Евгении Рогозиной штраф в размере 310 тыс. руб. и запретил ей администрировать сайты в течение двух лет.

«Я очень сильно плакала, переживала, страдала. Я извинилась перед Оксаной Николаевной (Лут.— “Ъ-Удмуртия”). Очень надеюсь, что она меня простит. Сейчас переживаю за свою семью, за своих девочек. Я очень раскаиваюсь, поверьте мне. Я больше никогда ничего подобного писать не буду»,— сказала Евгения Рогозина на заседании.

После оглашения приговора Евгению Рогозину освободили в зале суда. Как уточняет «Ъ-Урал», прокурор запрашивал ей наказание в виде штрафа 600 тыс. руб.

Напомним, 38-летняя Евгения Рогозина опубликовала комментарий под постом в местном сообществе во «ВКонтакте» в ноябре 2024 года. Через четыре месяца, в феврале 2025 года, можгинка была задержана по обвинению в публичных призывах к терроризму (ст. 250.2 УК, до пяти лет лишения свободы).

Изначально обвиняемая Рогозина находилась под домашним арестом, однако в июне ЦОВС принял решение отправить ее на полгода в СИЗО. Это объяснялось «систематическим нарушением обвиняемой» условий нахождения под домашним арестом. Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова оценила обвинение как «несправедливое».

ЦОВС начал рассматривать уголовное дело можгинки в августе. Тогда подсудимая Рогозина заявила, что написала негативный комментарий «на эмоциональном взрыве». «Мой пост был отнесен к сливочному маслу, а не к какому-то конкретному человеку. То, что меня обвиняют, — это абсурд»,— заявила она на судебном заседании. В начале сентября стало известно, что Оксане Лут было направлено письмо с извинениями.