Начался суд по делу можгинки Евгении Рогозиной о призывах к терроризму

В Центральном Окружном Военном суде (ЦОВС) в Екатеринбурге 25 августа началось судебное разбирательство по делу Евгении Рогозиной, жительницы Удмуртии, обвиняемой в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) за комментарий в соцсети относительно министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут по поводу повышения цен на сливочное масло, пишет «Е1». Фигурант частично согласилась с обвинением, отметив, что не знала о существовании соответствующей уголовной статьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РЕН ТВ Фото: РЕН ТВ

«Я написала эти два слова на эмоциональном взрыве. <…> Никакого призыва, никаким террористом я никогда не являлась и не являюсь. Я человек добрый, домашний, мне муху даже жалко обидеть на огороде. Мой пост был отнесен к сливочному маслу, а не к какому-то конкретному человеку. То, что меня обвиняют, — это абсурд»,— сказала Евгения Рогозина на заседании (цитата по изданию).

По данным картотеки ЦОВС, следующее судебное заседание назначено на 23 сентября, на этом объявлен перерыв. по статье о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Евгения Рогозина опубликовала комментарий под постом в сообществе во «ВКонтакте» в ноябре 2024 года. В феврале 2025 года она была задержана. Изначально жительница Можги находилась под домашним арестом, однако в июне ЦОВС принял решение отправить Евгению Рогозину на полгода в сизо. Это объяснялось «систематическим нарушением обвиняемой» условий нахождения под домашним арестом. Член совета по правам человека при Президенте РФ Марина Ахмедова оценила обвинение как «несправедливое».

Подробнее о деле Евгении Рогозиной читайте в материале «А им и горя масло».