А им и горя масло

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга рассмотрит 25 августа уголовное дело можгинки Евгении Рогозиной, обвиняемой в публичных призывах к терроризму (ст. 205.2 УК) за комментарий в соцсети по поводу повышения цен на сливочное масло. Сейчас Евгения Рогозина находится в СИЗО. Сторона защиты будет настаивать на оправдательном приговоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд (ЦОВС) Екатеринбурга 25 августа рассмотрит уголовное дело 38-летней можгинки Евгении Рогозиной, обвиняемой в публичных призывах к терроризму (ст. 205.2 УК). Так следствие расценило ее комментарий в ноябре 2024 года под постом во «ВКонтакте», в котором приводились тезисы министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут относительно повышения цен на сливочное масло. Данные о судебном заседании размещены в картотеке суда. По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», цитата госпожи Лут в посте городского сообщества «Злой ижевчанин» от 6 ноября звучала так: «По маслу ситуация абсолютно понятная. На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос, и, хотя производство сливочного масла у нас стабильное, на рынке образовался определенный временный дисбаланс». Сейчас под постом насчитывается 46 комментариев, большинство из них негативные. Слова Евгении Рогозиной удалены.

Комментарий Евгении Рогозиной стал основанием для ее задержания в феврале 2025 года. Противоправные действия были выявлены региональным УФСБ. Первомайский райсуд Ижевска 13 февраля отправил Евгению Рогозину под домашний арест на два месяца, до 12 апреля. Впоследствие меру пресечения продлили до 12 июня. Адвокат и обвиняемая просили не изолировать ее от общества.

Как рассказали «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики, 20 мая дело Евгении Рогозиной поступило в ЦОВС в соответствие с правилами подсудности: обвинение в призывах к терроризму (ст. 205.2 УК) предполагает рассмотрение окружным военным судом.

9 июня ЦОВС принял решение отправить Евгению Рогозину в СИЗО на шесть месяцев, до 19 ноября. Из копии постановления (есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия») следует, что прокурор просил ужесточить меру пресечения «ввиду систематического нарушения обвиняемой» условий нахождения под домашним арестом. Евгения Рогозина, по данным можгинского филиала уголовно-исполнительной инспекции, 30 апреля и 8 мая покидала место жительства, что подтверждается объяснениями самой фигурантки и председателя местного товарищества «Заводской 14».

В постановлении также указано, что обвиняемая получила у следователя разрешение на посещение Можгинской районной больницы в марте—апреле. Однако, по данным медучреждения, в указанные дни (всего их девять) Евгения Рогозина в больнице не появлялась.

ЦОВС посчитал это достаточным для ужесточения меры пресечения, «несмотря на наличие у обвиняемой двоих малолетних дочерей 2012 и 2017 года рождения, старшая из которых проживает у своей бабушки в Ижевске».

Первое судебное заседание должно было состоятся 23 июня, но его перенесли сначала на 4 июля, а после этого на 25 августа. К назначенной дате Евгению Рогозину в Екатеринбург не этапировали, она находилась в СИЗО-1 в Ижевске.

На ситуацию обратила внимание член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Общественник поддержала в Telegram Евгению Рогозину, оценив обвинение как несправедливое.

«Это сродни тому, чтобы сказать — “Типун тебе на язык!”. Лингвистическая экспертиза показала, что эта фраза содержит призыв, а психологическая призыв не подтвердила, ведь фраза слишком коротка для того, чтобы ее вообще оценивать. Я очень надеюсь, что суд встанет на сторону Евгении. В Совете по правам человека готовы заняться ее делом»,— написала госпожа Ахмедова.

Как сообщила общественница, Евгения Рогозина работает продавщицей местного рыбного магазина. Ее супруг Артур Рогозин работает таксистом. «Сама Евгения всю жизнь помогала лечить и пристраивать бездомных животных, а как началась СВО, собирала и отправляла гуманитарную помощь бойцам. Она — прихожанка местной церкви и носила туда записочки за здравие наших бойцов»,— пишет общественник.

На момент публикации адвокат фигурантки Павел Терентьев от комментариев отказался. О том, признала ли Евгения Рогозина свою вину, неизвестно.

Муж обвиняемой Артур Рогозин сообщил «Ъ-Удмуртия», что его супруга часто употребляет инкриминируемое выражение в значении «говорит ересь, чушь» и не вкладывает в него призывов или угроз. По его словам, эта фраза в таком значении традиционно употребляется в среде подруг Евгении Рогозиной.

Сторона защиты будет настаивать на оправдательном приговоре, однако уверенности в этом у адвоката и родственников обвиняемой нет.

Дмитрий Горбунов