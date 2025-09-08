Обвиняемая в призывах к терроризму Рогозина извинилась перед главой Минсельхоза

Жительница Удмуртии Евгения Рогозина, находящаяся под арестом за оскорбительный комментарий в соцсетях в адрес министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, направила ей письмо с извинениями, сообщили в Совете по правам человека (СПЧ). В екатеринбургском СИЗО-5 ее посетила член СПЧ Татьяна Мерзлякова.

«Евгения Рогозина находится в следственном изоляторе уже семь месяцев и является матерью двух малолетних детей. Она глубоко раскаивается в случившемся и попросила нашу коллегу оказать содействие в передаче Оксане Лут письма с личными извинениями. Полагаем, что этот факт заслуживает внимания государственного обвинителя по указанному уголовному делу», — говорится, в частности, в сопроводительном письме главы СПЧ Валерия Фадеева генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Напомним, 25 августа Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге начал рассматривать уголовное дело Евгении Рогозиной, обвиняемой в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) за комментарий в соцсети относительно госпожи Лут по поводу повышения цен на сливочное масло. Фигурантка частично согласилась с обвинением, отметив, что не знала о существовании соответствующей уголовной статьи.

