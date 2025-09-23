Суд на Урале оштрафовал обвиняемую в терроризме на 310 тыс. руб. за комментарий

Центральный окружной военный суд оштрафовал 38-летнюю жительницу города Можги (Удмуртия) Евгению Рогозину на 310 тыс. руб. и запретил заниматься деятельностью, связанную с администрированием сайтов на два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Она обвинялась в призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ) за комментарий, оставленный под постом во «ВКонтакте» в ноябре 2024 года относительного министра сельского хозяйства Оксаны Лут по поводу повышения цен на сливочное масло. В комментарии она предложила ее сжечь.

В феврале 2025 года Евгения Рогозина была задержана. До задержания она работала продавщицей и занималась зоозащитой. Вину она признала частично.

В ходе допроса Евгения Рогозина сказала, что извинилась перед Оксаной Лут. По ее словам, она написала комментарий после ссоры с мужем. «И вот так я написала эту фразу, из-за которой я очень сильно страдала все эти месяца, начиная с февраля, как меня забрали. Я извинилась перед Оксаной Николаевной. Я очень надеюсь, что она меня простит. Я очень сейчас переживаю за свою семью, за своих девочек. Я больше никогда ничего подобного писать не буду»,— сказала в ходе допроса Евгения Рогозина.

Сначала можгинка находилась под домашним арестом, однако в июне Центральный окружной военный суд отправил Евгению Рогозину на полгода в СИЗО. Это объяснялось «систематическим нарушением обвиняемой» условий домашнего ареста.

Член совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова оценила обвинение как «несправедливое». За можгинку вступилась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Мы долго общались с ней. Не похожа она на тех, с кем не раз встречалась, подсудимых по террористическим статьям», — сообщила госпожа Мерзлякова на своей странице «Вконтакте».

После оглашения приговора Евгению Рогозину освободили в зале суда. Прокурор запрашивал ей наказание в виде штрафа 600 тыс. руб.

Артем Путилов