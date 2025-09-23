В Ростовской области 600 семей оплатили детсады за счет средств маткапитала

В Ростовской области 600 семей направили средства материнского капитала на оплату детских садов с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По информации пресс-службы, родители могут использовать средства на оплату как государственных, так и частных дошкольных учреждений, включая дополнительные занятия в них. В отличие от других направлений, на дошкольное образование можно потратить маткапитал, не дожидаясь трехлетия ребенка.

«Для направления средств на оплату детского сада родители могут подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу Отделения СФР по Ростовской области или МФЦ. Детский сад должен находиться на территории России и иметь лицензию на осуществление своей деятельности», — пояснила руководитель регионального соцфонда Светлана Жинкина.

Эксперт уточнила: «Средствами маткапитала можно оплатить пребывание в детсаду любого по счету ребенка, даже если сертификат выдали на старшего, а в дошкольное учреждение идет младший брат или сестра».

Валентина Любашенко