В Ростове-на-Дону выступит создатель 14 компаний-единорогов

10 ноября в отеле Grand Rostov by Hyatt Regency Hotel состоится Business StandUp* тур «Охота за единорогами» от серийного предпринимателя и международного инвестора Оскара Хартманна. Мероприятие является частью тура, который проходит с 10 октября по 15 ноября в 15 городах.



Уникальный формат для предпринимателей

Business StandUp тур — это новый формат бизнес-мероприятий, где глубокий стратегический анализ сочетается с энергией и доступностью стендап-выступлений. Программа следует логике жизненного цикла бизнеса: от анализа рынка и генерации идей до запуска проекта и его последующего масштабирования.

Оскар Хартманн — предприниматель, создавший и проинвестировавший более 150 международных компаний, 14 из которых преодолели отметку капитализации $1 млрд.

Программа дня

Первая половина дня — интенсивный бизнес-форум с участием ведущих экспертов:

• Оскар Хартманн — серийный предприниматель и инвестор, создавший и проинвестировавший более 150 международных компаний, 14 из которых преодолели отметку капитализации $1 млрд

• Игорь Манн — ведущий российский маркетолог, кандидат экономических наук и почетный профессор «Синергии»

• Михаил Воронин — основатель элитного бизнес-клуба «Атланты», объединяющего топ-предпринимателей страны

• Егор Рудометкин — астрофизик, применяющий научные методы в создании инновационных продуктов в Университете 2035

Вторая часть — Business StandUp Оскара Хартманна. Предпринимательство раскрывается через личные истории успехов и провалов, практические выводы и темы, выходящие за рамки традиционных бизнес-форумов: сложность принятия решений, реальная цена роста, конфликты при масштабировании и баланс между бизнесом и личной жизнью.

Это не очередной мотивационный спич о том, "как стать миллионером за год". Здесь речь пойдет о реальных историях — когда первый стартап провалился так красиво, что его можно показывать как мастер-класс по тому, как НЕ надо делать бизнес. О том, что "следовать за мечтой" вдохновляет, пока мечты не перестают платить за кредит. О том, что масштабирование — это когда у тебя в 10 раз больше проблем, но теперь они дорого стоят.

Через призму юмора и здоровой самоиронии Хартманн развеивает предпринимательские мифы: рассказывает, почему "думай как предприниматель" часто означает "думай, как выжить до следующей зарплаты", и объясняет, что work-life balance** — это когда ты работаешь из дома, но дети думают, что папа просто прячется от них в кабинете. Каждая история — это честный разговор о том, какой на самом деле бывает цена успеха, без глянца и с пониманием того, что смеяться над своими ошибками — это тоже навык предпринимателя.

Практический фокус

Участники получат проверенные стратегии масштабирования, инсайты о создании предпринимательских экосистем, методики формирования команд мирового уровня и научные подходы к разработке прорывных технологий.

Формат мероприятия предполагает прямой доступ к опыту эксперта, который изнутри знает процесс трансформации стартапов в компании-единороги.

* бизнес стендап,

** баланс между работой и личной жизнью

Организатор и рекламодатель ООО «Делай просто» ИНН 7727460290