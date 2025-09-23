Ирина Волынец завершает работу на посту уполномоченного по правам ребенка в Татарстане в связи с истечением срока контракта. Об этом рассказала госпожа Волынец в беседе с «Ъ Волга-Урал».

Ирина Волынец покинет пост детского омбудсмена Татарстана

Фото: tatarstan.ru

Фото: tatarstan.ru

Ирина Волынец занимала должность детского омбудсмена с 2020 года. Должность уполномоченного по правам ребенка в Татарстане согласовывается федеральным уполномоченным по правам ребенка.

В настоящее время она также входит в состав Общественной палаты РФ и возглавляет Национальный родительский комитет.

За время работы в Татарстане Ирина Волынец инициировала ряд законодательных предложений в сфере семейной и демографической политики. Среди ее инициатив: запрет «квадроберов» и «фембоев», блокировка игровой платформы Roblox, ограничение продажи алкоголя и табачной продукции лицам младше 21 года.

Кроме того, Волынец выступала против склонения к абортам в частных клиниках, за досрочный выход на пенсию для отцов-одиночек, за повышение статуса педагогов на федеральном уровне и за расширение мер поддержки многодетных семей.

Анна Кайдалова