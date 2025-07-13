Детский омбудсмен Татарстана предложила заблокировать игровую платформу Roblox

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает заблокировать игровую онлайн-платформу Roblox. Об этом омбудсмен сообщила «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Причиной инициативы стали кадры, в которых игроки воспроизводят катастрофу на Чернобыльской АЭС, массово выбирая опцию уничтожения реактора для наблюдения за последствиями взрыва.

«Обучение, пусть даже в рамках видеоигры, как осуществить подрыв ядерного реактора — это формирование деструктивного мышления и поведения, которое может быть причиной совершения диверсий уже и в реальном мире», — отметила Ирина Волынец.

Омбудсмен отметила, что сейчас наблюдается рост случаев вовлечения подростков в преступную деятельность по тяжким статьям уголовного кодекса, таким как диверсия, государственная измена и преступления против жизни и здоровья. Многие из осужденных становятся жертвами киберподстрекателей и вербовщиков, использующих интернет для привлечения несовершеннолетних к противоправным действиям.

Запрет игры может быть осуществлен в рамках действия закона о защите детей от вредной информации.

Roblox была выпущена в 2006 году и является онлайн-платформой и системой для создания игр, которая позволяет любому пользователю разрабатывать проекты. В мае текущего года одна из таких игр установила мировой рекорд по количеству одновременных игроков, достигнув 16,4 млн человек.

Влас Северин