В Татарстане рассматривают инициативу о запрете на открытое размещение алкоголя в магазинах. Законопроект внес депутат Госсовета республики Ильдар Шамилов от партии «Единая Россия». Собеседники «Ъ Волга-Урал» отметили, что инициативу поддержали и другие депутаты республики, а сама инициатива может выйти на федеральный уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане предложили запретить открытое размещение алкоголя в магазинах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане предложили запретить открытое размещение алкоголя в магазинах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроект предусматривает запрет на открытое размещение алкоголя без устройств, скрывающих его от несовершеннолетних.

Детский омбудсмен республики Ирина Волынец также предлагала ограничить размещение алкогольной продукции, и эта инициатива получила поддержку депутатов Госсовета республики. Она считает, что необходимо закрыть отделы с алкоголем с легким доступом для подростков и продажу алкоголя в магазинах, расположенных выше первого этажа жилых домов. Она также предлагает повысить возраст продажи алкоголя и сигарет до 21 года, что, по ее мнению, поможет снизить уровень алкоголизации населения.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов добавил, что инициатива может заинтересовать законодательные власти других регионов России, а после этого выйти на федеральный уровень.

За несоблюдение правил граждан будут штрафовать на 3–5 тыс. руб., должностных лиц — на 30–50 тыс. руб., а юридических лиц — на 100–150 тыс. руб. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Подробности в материале — «Градус ударил по глазам».

Влас Северин