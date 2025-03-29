Детский омбудсмен Татарстана предложила ввести ответственность за склонение к аборту

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила Госсовету республики ввести ответственность за склонение к аборту. Об этом она сообщила на восьмом заседании Госсовета Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила Госсовету республики ввести ответственность за склонение к аборту

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила Госсовету республики ввести ответственность за склонение к аборту

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Ирина Волынец выразила надежду, что ее предложение будет поддержано, так как аналогичные инициативы уже действуют в 14 регионах России.

Омбудсмен подчеркнула, что для предотвращения искусственного прерывания беременности предлагается проводить ультразвуковое исследование, которое позволит визуализировать эмбрион и его сердцебиение.

Также на заседании Ирина Волынец заявила о необходимости в создании специализированного медицинского учреждения для несовершеннолетних с психическими расстройствами в Татарстане.

Влас Северин