Ростов вошел в число лидеров по предзаказу iPhone 17

Ростов-на-Дону и Краснодар вошли в число городов с наибольшим количеством предзаказов на новую линейку iPhone 17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Inventive Retail Group.

По данным компании, количество предзаказов в России в 2025 году увеличилось на 58% в штуках и на 62% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 65% всех предзаказов. Далее по активности следуют Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар.

Лидером по предзаказам стал iPhone 17 Pro Max — 62,7%. Наибольшее число заявок (56%) приходится на мужскую аудиторию в возрасте 30-35 лет.

Валентина Любашенко