На Дону модернизировали электроподстанции для 340 тысяч жителей

Филиал ПАО «Россети МЭС Юга» завершил замену высоковольтных вводов на подстанциях 500 кВ «Шахты» и 220 кВ «Погорелово» в Ростовской области, что повысит надежность электроснабжения для 340 тыс. жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По информации ведомства, устаревшее маслонаполненное оборудование заменили современными аналогами с твердой изоляцией, что улучшит стабильность энергосистемы области.

«Обновленные вводы отличаются высокой надежностью, длительным сроком эксплуатации и минимальными требованиями к техническому обслуживанию»,— говорится в сообщении.

Подстанция «Погорелово» снабжает электричеством 40 тыс. жителей Каменского района. Объект «Шахты» обеспечивает энергией северо-восточные территории с населением около 300 тыс. человек.

Валентина Любашенко