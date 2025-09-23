Житель Ростовской области лишился 500 тысяч рублей и пытался сжечь машину

В Морозовске полицейские задержали местного жителя 2002 г.р., который по указанию телефонных мошенников пытался поджечь автомобиль на стоянке у дома на ул. Подтелкова. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам подозреваемого, аферисты, выдававшие себя за работников банков и служб безопасности, стали ему угрожать. Они утверждали, что он якобы спонсирует экстремистские формирования, и принудили к денежным переводам для «проверки причастности к преступлениям». Общая сумма ущерба составила 500 тыс. руб.

Затем мошенники дали указание поджечь машину якобы пособника террористов, чтобы «спасти от наказания». Подозреваемый приобрел 25 л дизельного топлива и по видеосвязи в мессенджере получал инструкции по выбору конкретного автомобиля. Он облил машину горючим, но поджечь не успел — его задержали на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ УК РФ (Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — домашний арест.

Валентина Любашенко