Капитально пристроились

В Ростовской области заместителя главы администрации по строительству Волгодонска и главного архитектура города заподозрили в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства. В результате, из муниципальной собственности был изъят земельный участок площадью 2,9 тыс. кв. м. кадастровой стоимостью более 15,8 млн руб. Мера пресечения фигурантам пока не избрана.



О том, что двух чиновников Волгодонска заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Ростовской области. И сообщения следует, что противозаконные действия заместитель главы администрации города по строительству и главный архитектор Волгодонска совершили при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства.

Как сообщил «Ъ-Ростов» собственный источник в правоохранительных органах, речь идет о Никите Погодине и Марии Украинцевой. Оперативники установили, что руководитель коммерческой фирмы построил на пр. Курчатова ряд объектов общественного питания с нарушением проектно-сметной документации. В январе 2025 года топ-менеджер обратился в комитет по градостроительству и архитектуре администрации Волгодонска за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

«ООО "Рус Капитал" строило якобы кафе. Но в реальности поставило гипсокартонные конструкции, чтобы после оформления земли их можно было переделать и сдавать в аренду маленькие помещения, как на рынке»,— пояснил «Ъ-Ростов» источник.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Рус Капитал» зарегистрировано 7 мая 2020 года в Волгодонске. Директором компании является Франциско Скворцов. Основная специализация — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. руб.

По информации источника «Ъ-Ростов», чиновники, зная о допущенных нарушениях, все же, выдали документ. В результате, из муниципальной собственности изъят земельный участок площадью 2,9 тыс. кв. м. кадастровой стоимостью более 15,8 млн руб., который фирма выкупила без торгов за 4 млн руб.

Мера пресечения фигурантам уголовного дела пока не избрана.

Как указано на сайте администрации Азовского района, сейчас Никита Погодин исполняет обязанности первого заместителя главы муниципалитета.

Наталья Белоштейн