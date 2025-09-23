Новым гендиректором курорта «Роза Хутор» стал Константин Нестеров

Курорт «Роза Хутор» возглавил Константин Нестеров. Его предшественник Александр Белокобыльский, руководивший проектом с 2019 года, перешел на должность первого заместителя генерального директора, сообщили в пресс-службе курорта.

Господин Нестеров с 2016 года работает в проектах экосистемы «Интеррос», в которую входит «Роза Хутор». Он был членом совета директоров парка «Три вулкана» на Камчатке, а в 2022 году возглавил всесезонный фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее на курорте выпал первый снег в этом сезоне. Камеры, установленные на высоте 2,5 тыс. м, зафиксировали обильный снегопад, засыпавший трассы «Примула» и «Фиалка» на Южном склоне.

Мария Удовик