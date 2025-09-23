«Ъ»: судья Момотов создал сеть Marton с представителем краснодарского криминалитета

Председатель Совета судей, судья Верховного суда Виктор Момотов, по данным «Ъ», является совладельцем сети гостиниц Marton, оцененной примерно в 9 млрд руб., созданной якобы совместно с краснодарским предпринимателем А. В. Марченко, которого силовики связывают с криминальной средой.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сеть насчитывает около 40 объектов: 17 в Краснодарском крае, 11 в Ростовской области, четыре в Волгограде, по два — в Воронеже, Калининграде и Нижнем Новгороде, один в Вологде и один в Москве. Гостиницы оформлялись как индивидуальные жилые дома с нарушением целевого использования земельных участков.

По словам собеседника агентства, попытки региональных властей оспорить строительство пресекались Виктором Момотовым через судебные решения, в результате чего все иски о признании объектов незаконными оставались без удовлетворения.

Вячеслав Рыжков