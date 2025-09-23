Доходы журналистов Дона увеличились до 55 тысяч рублей в 2025 году

В Ростовской области средний доход журналистов вырос на 38% за год и составил 55 тыс. руб. в сентябре 2025 года. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По данным аналитиков, копирайтерам, редакторам и корректорам предлагают в среднем 60 тыс. руб. — на 29% больше прошлогоднего уровня. Маркетологи получают 80 тыс. руб., что превышает показатели 2024 года на 14%. Медианная зарплата специалистов по связям с общественностью увеличилась на 13% до 90 тыс. руб.

«Количество вакансий для журналистов и корреспондентов в регионе с января по сентябре выросло на 5%. Во втором квартале было опубликовано около 60 таких предложений»,— говорится в сообщении.

По информации пресс-службы платформы, за девять месяцев 2025 года в Ростовской области разместили более 170 вакансий копирайтеров, редакторов и корректоров — на 37% меньше, чем в 2024 году. Спрос на менеджеров по маркетингу сократился на 3% до примерно 1,5 тыс. предложений. Вакансий PR-менеджеров стало на 15% меньше — более 150.

Валентина Любашенко