ТАСС: в России могут запретить экспорт бензина и дизтоплива до конца года

Профильные ведомства обсуждают продление запрета на экспорт бензина из России и введение запрета на экспорт дизельного топлива до конца 2025 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

«Обсуждается. На оба вида топлива до конца года»,— сказал собеседник агентства.

Действующий запрет на экспорт бензина для всех участников рынка продлится до 30 сентября. Для непроизводителей — до 31 октября. Розничные цены на бензин с начала года выросли более чем на 7%, обогнав инфляцию в полтора раза. Рост оптовых цен — еще выше. В частности оптовые цены на дизтопливо приблизились к историческим рекордам 2023 года.

Во вторник Петербургская биржа ввела новый регламент для торгов дизельным топливом. По мнению аналитиков, изменением механики торгов Минэнерго сигнализирует о готовности к более жестким мерам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дизель попал под сокращение».