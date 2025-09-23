Петербургская биржа изменила правила торгов дизтопливом

Как и ожидал “Ъ”, Петербургская биржа ввела новый регламент проведения торгов дизельным топливом. Предельные границы колебания цены при любом условии поставки теперь составляют плюс 0,01% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту.

Кроме того, в рамках аукциона открытия, который проходит перед началом основных торгов, каждый участник теперь может подать только одну заявку на покупку для каждого условия поставки: объемом один лот для поставки железнодорожным транспортом и два лота — для поставки по трубопроводу.

В процессе основных торгов, в режиме двустороннего встречного аукциона, для одного участника действуют лимиты на количество и объем одновременно активных заявок: не более 15 заявок (максимум по три лота каждая) для железнодорожных поставок и не более 10 заявок (максимум по два лота каждая) для поставок по трубопроводу.

Цены на дизтопливо на Петербургской бирже обновляют исторические рекорды. 22 сентября по индексу европейской части России котировки выросли на 1,92%, до 71,70 тыс. руб. за тонну. По мнению аналитиков, опрошенных “Ъ”, изменением механики торгов Минэнерго сигнализирует о готовности к более жестким мерам, в том числе запрету на экспорт дизтоплива.

Ольга Семеновых