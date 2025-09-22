Дизель попал под сокращение

Ужесточение правил торгов на Петербургской бирже может затронуть и дизтопливо. Как выяснил “Ъ”, Минэнерго обсуждает снижение лимитов на рост котировок и ограничение объемов закупки. Регулятор, по оценке аналитиков, таким образом сигнализирует о готовности к более жестким мерам, в том числе запрету на экспорт. Участники рынка отмечают, что новые правила способны кратковременно охладить рынок, но не решают проблему дефицита предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Минэнерго обсуждают новые правила торгов дизельным топливом на Петербургской бирже, рассказали “Ъ” два источника. По их словам, лимиты ценовых колебаний с отгрузкой по железной дороге и трубе могут снизить до 0,01% с прежних 0,5%. Кроме того, планируется ограничить объем закупки одним участником торгов. По словам собеседника “Ъ”, такие меры могут быть приняты в ближайшее время. На Петербургской бирже запрос “Ъ” перенаправили в Минэнерго, где оперативного комментария не предоставили.

Цены на дизтопливо на Петербургской бирже обновляют исторические рекорды. 22 сентября по индексу европейской части России котировки выросли на 1,92%, до 71,70 тыс. руб. за тонну.

С 9 сентября цены увеличились более чем на 14%. Как рассказывали “Ъ” участники рынка и аналитики, рынок разогрели внеплановые остановки НПЗ, а теплый сентябрь продлил спрос на летнее дизтопливо (см. “Ъ” от 15 сентября).

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что сейчас оптовые цены на дизтопливо уже ограничены: вверх они могут расти только на 0,5%, снижаться — на 20%. Но, продолжает он, даже при этом текущие рекордные котировки не отражают рыночную действительность. Когда порог изменения составит 0,01%, то есть будет в 50 раз ниже, это еще больше отдалит ситуацию от рыночного ценообразования, указывает господин Дьяченко.

По словам эксперта, наиболее эффективным решением насыщения рынка был бы запрет экспорта дизтоплива, но это приведет к существенным потерям для бюджета и нефтекомпаний.

Тем не менее, отмечает Максим Дьяченко, как временная мера ограничение механизма торгов может быть действенным механизмом для защиты рынка и сдерживания панических настроений у покупателей.

Так же считает и управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По его мнению, предлагаемые изменения — скорее сигнал регулятора о возможности более жестких мер, включая ограничение экспорта, прежде всего для непроизводителей.

Введение нового лимита не приведет к заметному снижению оптовых цен при сохраняющемся дефиците предложения, полагает старший аналитик БКС Кирилл Бахтин. По его словам, определяющим фактором станет завершение внеплановых ремонтов на части НПЗ в конце сентября, что позволит нарастить поставки на внутренний рынок и снизить котировки.

19 сентября на бирже было реализовано 51,2 тыс. тонн железнодорожных и трубных партий дизтоплива всех видов, что на 2,6% меньше, чем в предыдущий торговый день. В обзоре Национального биржевого ценового агентства отмечается, что сокращение предложения в сентябре вызывает у участников рынка обеспокоенность о достаточности обеспечения биржевого канала. Источник “Ъ” в отрасли ранее сообщал, что 1–16 сентября нефтепереработка в РФ снизилась до 4,96 млн баррелей в сутки (б/c), а 16 сентября — до 4,75 млн б/с.

С 8 сентября Петербургская биржа ввела лимиты на рост котировок и ограничила количество заявок для покупки бензина. Собеседники “Ъ” в отрасли говорили, что из-за новой механики торгов биржевые цены перестали отражать рыночный уровень в крупном опте. За две недели объем продаж АИ-92 и АИ-95 на бирже просели до двухлетних минимумов. Сокращение участники рынка связывали с внеплановыми остановками некоторых крупных НПЗ (см. “Ъ” от 17 сентября).

Введение ограничений как минимум может остановить рост котировок, а в лучшем случае — привести к их плавному снижению, считает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Новые правила, продолжает он, могут оторвать биржевые индексы от реальных цен и затруднить приобретение топлива через биржу, где сосредоточены свободные объемы. По бензину, добавляет аналитик, уже фиксируются перебои с внебиржевыми поставками. Тем не менее господин Баженов полагает, что системных проблем меры не создадут, поскольку носят временный характер. По его оценке, ограничения будут действовать до конца октября, когда спрос начнет снижаться по сезонным причинам.

Ольга Семеновых