Группа «Земляне» выступит на фестивале в честь Дня города в Краснодаре

Группа «Земляне» выступит на гастрономическом фестивале «Гриль! Рест! Фест!» в Краснодаре, который пройдет с 26 по 28 сентября на событийной площадке на улице Обрывной, 137 в честь Дня города. Вместе с ними выступят группы «Аутбой» и «Гламурный колхоз», сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кирякова, Коммерсантъ Фото: Ольга Кирякова, Коммерсантъ

Фестиваль будет работать три дня с 12:00 до 22:00. Вход свободный.

В первый день фестиваля с 18:00 для гостей выступят оркестр, кавер-группа «Сода Бэнд» и DJ Alya. Уже в субботу в 15:00 начнут свои выступления «Мьюзик Клаб Митура» и «Елы Палы». Завершит субботнюю программу певец NILETTO в 20:00.

На территории будет организована гриль-зона, где рестораны, BBQ-команды и стритфуд-проекты будут готовить мясо, рыбу и овощи на открытом огне. Посетители смогут принять участие в дегустации блюд.

Именитые шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы, поделятся секретами приготовления мяса и рыбы, расскажут о маринадах, разделке и копчении. Дети смогут приготовить и попробовать свои блюда.

Для гостей фестиваля предусмотрены зоны для отдыха с занятиями йогой на открытом воздухе. Также будут доступны спортивные площадки. Гости также смогут принять участие в квизах и мастер-классах.

На территории будет организована выставка спортивных и кастомизированных автомобилей. Для детей предусмотрены развлечения на детской площадке с аниматорами, а также возможность покататься на BMX.

Алина Зорина