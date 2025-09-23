ХК «Сочи» крупно проиграл «Локомотиву»

Хоккейный клуб «Сочи» на выезде потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в матче шестого тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Счет в матче уже на четвертой минуте открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов. Через десять минут форвард хозяев Александр Волков удвоил преимущество своей команды. Второй период получился равным по броскам в створ (9:9), но свой момент вновь реализовал Александр Радулов уже на 39-й минуте. В начале третьей двадцатиминутки в большинстве Александр Радулов забил в этом противостоянии еще раз и стал третьим хоккеистом за всю историю КХЛ, оформившим хет-трик в возрасте старше 38 лет. На 54-й минуте отличился Максим Шалунов и поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:5.

После шести матчей «леопарды» имеют в активе пять очков и занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 24 сентября в Тольятти с местной «Ладой». Будущий соперник с двумя очками идет на 11-м месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев