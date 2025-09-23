Минпромторг предложил привязать методику расчета утилизационного сбора на автомобили к мощности двигателя, с введением прогрессивной шкалы. При этом льготные ставки утиля для физических лиц будут работать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил (3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за автомобиль старше трех лет). По данным ведомства, к таким машинам относится около 88% общего объема автопарка, который был впервые зарегистрирован в стране за последние пять лет. Как эта инициатива в случае ее принятия повлияет на автомобильный рынок, «Ъ-Кубань» пояснил директор по развитию сети автомобильных дилерских центров «Бакра 2.0» Александр Загорулько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Загорулько

«Рынок Кубани, как и рынок страны в целом, отреагирует краткосрочным всплеском продаж до вступления новых правил в силу и последующей корректировкой в виде снижения продаж. Подорожание напрямую зависит от объема мотора и мощности в лошадиных силах и составит до 3 млн руб. По моей оценке, в среднем 700–800 тыс. руб.

Объемы продаж премиальных автомобилей стабилизировались на довольно низких абсолютных цифрах, такие машины доступны немногим. При этом ценители и состоятельные люди довольно устойчивы к ценовым колебаниям. Уверен, что они продолжат обновлять автопарк в привычной им манере — раз в три года.

В целом изменения не затронут продажи автомобилей с небольшой мощностью и объемом мотора, равно как и автомобилей, произведенных в нашей стране. Остальные автомобили с пробегом будут дорожать параллельно с новыми. То есть если конкретный новый автомобиль после ввода обновленных утилизационных правил подорожает, допустим, на 10%, то такой же автомобиль с пробегом добавит в цене те же 10%, но в течение квартала.

Глобального спада продаж мы не ожидаем. Довольно большой объем рынка страны занимает бренд Lada и автомобили из Китая мощностью до 150 лошадиных сил. В целом политика государства понятна. Автопроизводителям, которые хотят в России продавать много автомобилей, необходимо решить задачу с локализацией производства внутри страны».