ФАС завела дело против группы ПИК из-за недопуска провайдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении застройщика ПИК. Причиной стали ограничения для интернет-провайдеров доступа в дома застройщика. В случае установления вины организациям грозят административные штрафы.

В ФАС пожаловались несколько жильцов из комплексов ПИК. Ведомство установило, что входящий в группу ПИК оператор связи «Ловител» (бренд Lovit) и управляющие компании ЖК Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре. ФАС считает, что подобные действия «ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа» к интернету.

В марте абоненты Lovit, услуги которого распространены в ЖК группы ПИК, лишились доступа к интернету. Из-за сбоя жильцы не могли войти в подъезды с помощью мобильного приложения. Lovit назвал причиной DDoS-атаку. Пользователи провайдера пожаловались в ФАС. В мае служба констатировала, что ПИК ограничивает провайдеров в доступе к своим домам.

